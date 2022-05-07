Рашисты распространили новый фейк

В Запорожской области российские оккупанты пытаются распространить новый фейк.
Они врут о том, что командирам ВСУ запретили забирать с поля боя тела убитых украинских солдат. Это якобы делается с целью скрыть потери.
Фейк развенчали представители Запорожской областной военной администрации в официальном Telegram-канале.
Фейк развенчали представители Запорожской областной военной администрации в официальном Telegram-канале.
В администрации также подчеркнули, что иногда забрать раненных и убитых украинских солдат с поля боя действительно не получается. Однако сделать это не позволяют именно рашисты. Своими действиями они нарушают все международные нормы гуманитарного права.
Представители ОВА рассказали и про обстрелы со стороны рашистов. На Запорожском направлении враг пытается уничтожить артиллерийские подразделения ВСУ и сковать действия украинских защитников с помощью постоянного огневого влияния.
Бомбардировкам подвергся город Орехов, где из-за ударов горели четыре складские помещения ТОВ "Оптимусагро Трейд", крыша многоэтажки и хозяйственное здание. Все пожары удалось ликвидировать.
Представители ОВА рассказали и про обстрелы со стороны рашистов. На Запорожском направлении враг пытается уничтожить артиллерийские подразделения ВСУ и сковать действия украинских защитников с помощью постоянного огневого влияния.
Бомбардировкам подвергся город Орехов, где из-за ударов горели четыре складские помещения ТОВ "Оптимусагро Трейд", крыша многоэтажки и хозяйственное здание. Все пожары удалось ликвидировать.
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