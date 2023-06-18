Рашисты провалили попытку наступления на пяти направлениях - Генштаб

08:53 18 июня Киев, Украина

За последние 24 часа российские агрессоры попытались наступить на пяти направлениях на востоке Украины, однако их атаки были неудачными.



Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли около 30 ударов по врагу, как сообщается в утреннем отчете Генерального штаба от воскресенья, 18 июня.



Агрессор предпринимал попытки атаковать в районах Купянска, Лимана, Авдеевки, Марьинки и Шахтерска. Всего было зарегистрировано 26 боевых столкновений, но все вражеские атаки были отбиты. На направлениях в Запорожской и Херсонской областях российские войска продолжают обороняться.



Вчера противник совершил 43 авиационных и 4 ракетных удара, а также произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.



В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение последних суток нанесла 14 ударов по районам, где сосредоточены силы противника. Кроме того, наши защитники уничтожили два зенитных ракетных комплекса.



Подразделения ракетных войск и артиллерии также оказали поражение трем пунктам управления, двум районам, где размещены вражеские войска, пяти складам боеприпасов и трём артиллерийским подразделениям, находившимся на огневых позициях.