Рашисты предлагают жителям Энергодара вступать в ряды «новой милиции»

В Запорожской администрации подтвердили, что уже несколько дней в Энергодаре оккупанты проводят антиукраинскую пропаганду. В городе раздают листовки с пророссийской агитацией, потому что рашисты считают, что энергодарцы могут продать свою честь и достоинство за списание каких-либо коммунальных и банковских долгов.
Оккупанты предлагают жителям города вступать в ряды «новой милиции» и обещают «рай» на земле «без неонацистов и фашистов».
В ответ оккупантам жители украинского Энергодара снова вышли на митинг, чтобы сказать: «русский мир» здесь не ждут!
Оккупанты предлагают жителям города вступать в ряды «новой милиции» и обещают «рай» на земле «без неонацистов и фашистов».
В ответ оккупантам жители украинского Энергодара снова вышли на митинг, чтобы сказать: «русский мир» здесь не ждут!
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