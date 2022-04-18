Рашисты похитили двух человек: 16-летнего сына главы Запорожской РГА и поселкового голову Кирилловки

09:07 18 апреля Киев, Украина

В Запорожской области оккупанты похитили поселкового голову Кирилловки и сына главы Запорожской РГА. Об этом сообщает глава Запорожской РГА Олег Буряк.



В воскресенье, 17 апреля, военные РФ из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Ивана Малеева, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как было сказано военными, Ивана Малеева вывозят в комендатуру Мелитополя.



Ранее на блокпосту в Васильевке оккупанты похитили 16-летнего Владислава Буряка – сына главы Запорожской РГА Олега Буряка.



Парень был в автоколонне, которая шла из Мелитополя в Запорожье. Это произошло еще 8 апреля, до сегодняшнего дня глава РГА пытался самостоятельно найти сына, но безуспешно.



Сообщается, что ранее жертвами похищений стали глава Мелитопольского районного совета Сергей Прийма, адвокат Яна Сивова, активист и волонтер Олег Руденко, педагог Ирина Щербак.

И это не все фамилии похищенных людей, их гораздо больше, - сообщает Буряк.