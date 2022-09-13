Рашисты планируют перекрыть Керченский мост для "военнообязанных" крымчан

С 19 сентября выезд из Крымского полуострова для граждан Украины, которых россия во временно оккупированном Крыму считает военнообязанными, будет возможен только с разрешения "военкомата".
Такие письма крымским транспортным предприятиям рассылает незаконное формирование минобороны рф, что называет себя "военным комиссариатом Республики Крым".
Такие письма крымским транспортным предприятиям рассылает незаконное формирование минобороны рф, что называет себя "военным комиссариатом Республики Крым".
В письме говорится, что для выезда через Керченский пролив "военнообязанные должны иметь с собой письменное разрешение военного
комиссариата с обязательным указанием даты возвращения" .
Накануне оккупационные медиа сообщили, что более 1200 жителей временно оккупированного Крыма отправились на войну российской федерации против Украины якобы добровольно. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым указывает, что своей незаконной мобилизацией россия снова нарушает нормы международного права, ведь она вынуждает жителей оккупированной территории воевать против собственного государства.
В мае украинская разведка сообщала, что российские власти оккупированного Крыма приказали государственным предприятиям на полуострове отправить часть сотрудников в военкоматы, а врачей заставляют фальсифицировать результаты медицинского осмотра, проходящие призывники по направлению из незаконных "военнокоматов".
Представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что крымчане выезжают в другие страны, поскольку опасаются призыва в оккупационную армию.
Известно, что генштаб Вооруженных сил рф поддержал инициативу руководителя Военного училища имени Нахимова о формировании морского стрелкового полка на базе заведения. Этот полк планируется создать якобы для обороны временно оккупированного Крыма. Уже разработана соответствующая директива, полк собираются ввести в состав армии рф. Правда, возглавлять роты и взводы полка пока некому: офицеры и преподаватели заведения пишут заявления об отказе уходить на фронт и просят перевести их в другие военные учебные заведения, отмечают в Представительстве президента Украины в АРК.
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