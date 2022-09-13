Рашисты планируют перекрыть Керченский мост для "военнообязанных" крымчан

09:35 13 сентября Киев, Украина





Такие письма крымским транспортным предприятиям рассылает незаконное формирование минобороны рф, что называет себя "военным комиссариатом Республики Крым". С 19 сентября выезд из Крымского полуострова для граждан Украины, которых россия во временно оккупированном Крыму считает военнообязанными, будет возможен только с разрешения "военкомата".Такие письма крымским транспортным предприятиям рассылает незаконное формирование минобороны рф, что называет себя "военным комиссариатом Республики Крым".



В письме говорится, что для выезда через Керченский пролив "военнообязанные должны иметь с собой письменное разрешение военного

комиссариата с обязательным указанием даты возвращения" .

Накануне оккупационные медиа сообщили, что более 1200 жителей временно оккупированного Крыма отправились на войну российской федерации против Украины якобы добровольно. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым указывает, что своей незаконной мобилизацией россия снова нарушает нормы международного права, ведь она вынуждает жителей оккупированной территории воевать против собственного государства.



В мае украинская разведка сообщала, что российские власти оккупированного Крыма приказали государственным предприятиям на полуострове отправить часть сотрудников в военкоматы, а врачей заставляют фальсифицировать результаты медицинского осмотра, проходящие призывники по направлению из незаконных "военнокоматов".



Представительница президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что крымчане выезжают в другие страны, поскольку опасаются призыва в оккупационную армию.



Известно, что генштаб Вооруженных сил рф поддержал инициативу руководителя Военного училища имени Нахимова о формировании морского стрелкового полка на базе заведения. Этот полк планируется создать якобы для обороны временно оккупированного Крыма. Уже разработана соответствующая директива, полк собираются ввести в состав армии рф. Правда, возглавлять роты и взводы полка пока некому: офицеры и преподаватели заведения пишут заявления об отказе уходить на фронт и просят перевести их в другие военные учебные заведения, отмечают в Представительстве президента Украины в АРК.