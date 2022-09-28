Рашисты озвучили "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях

09:51 28 сентября Киев, Украина

Оккупационные власти захваченных россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, озвучили "итоги референдумов" о "вхождении регионов в состав рф".

Данные были обнародованы российскими пропагандистскими СМИ.



Данные по участкам, расположенным на этих территориях:

"лнр" за вхождение в состав россии "проголосовали" – 98,42% избирателей.

"днр" – 99,23% .

️Херсонская область - 87,05% ;

Запорожская область – 93,1% .

В кремле "референдумы" назвали "состоявшимися".



Кроме оккупированных территорий, на «референдумах» также голосовали и в самой россии. кремль говорит, что якобы там участвовали люди, выехавшие с оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.



Проводилось «голосование» несколько дней, при этом фактически задокументированы десятки, если не сотни нарушений. Не в последнюю очередь россияне забыли о соблюдении тайны голосования, часто вдвигая жителям оккупированной территории бюллетени на улицах, поквартирно и в других неожиданных местах. Практически голосование на оккупированных территориях проходило в прямом смысле под дулами русских автоматов.



В свою очередь президент Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН, созванном по инициативе Украины, заявил , что признание россией псевдореферендумов, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что президенту россии владимиру путину «не о чем говорить».



Зеленский призвал к полной изоляции россии в ответ на все, что она делает.

«Не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами», – сказал президент.

Он добавил, что рф должна быть исключена из всех международных организаций. А если такое исключение усложнено процедурой, то участие россии должно быть приостановлено.



Глава государства отметил, что нужны новые и жесткие глобальные санкции против россии, а Украина должна получить всю необходимую оборонную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл.