Рашисты озвучили "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях

Оккупационные власти захваченных россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, озвучили "итоги референдумов" о "вхождении регионов в состав рф".
Данные были обнародованы российскими пропагандистскими СМИ.
Данные по участкам, расположенным на этих территориях:
Данные по участкам, расположенным на этих территориях:
- "лнр" за вхождение в состав россии "проголосовали" – 98,42% избирателей.
- "днр" – 99,23% .
- ️Херсонская область - 87,05% ;
- Запорожская область – 93,1% .
В кремле "референдумы" назвали "состоявшимися".
Кроме оккупированных территорий, на «референдумах» также голосовали и в самой россии. кремль говорит, что якобы там участвовали люди, выехавшие с оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.
Проводилось «голосование» несколько дней, при этом фактически задокументированы десятки, если не сотни нарушений. Не в последнюю очередь россияне забыли о соблюдении тайны голосования, часто вдвигая жителям оккупированной территории бюллетени на улицах, поквартирно и в других неожиданных местах. Практически голосование на оккупированных территориях проходило в прямом смысле под дулами русских автоматов.
В свою очередь президент Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН, созванном по инициативе Украины, заявил , что признание россией псевдореферендумов, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что президенту россии владимиру путину «не о чем говорить».
Зеленский призвал к полной изоляции россии в ответ на все, что она делает.
Кроме оккупированных территорий, на «референдумах» также голосовали и в самой россии. кремль говорит, что якобы там участвовали люди, выехавшие с оккупированных территорий Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья.
Проводилось «голосование» несколько дней, при этом фактически задокументированы десятки, если не сотни нарушений. Не в последнюю очередь россияне забыли о соблюдении тайны голосования, часто вдвигая жителям оккупированной территории бюллетени на улицах, поквартирно и в других неожиданных местах. Практически голосование на оккупированных территориях проходило в прямом смысле под дулами русских автоматов.
В свою очередь президент Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН, созванном по инициативе Украины, заявил , что признание россией псевдореферендумов, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что президенту россии владимиру путину «не о чем говорить».
Зеленский призвал к полной изоляции россии в ответ на все, что она делает.
Он добавил, что рф должна быть исключена из всех международных организаций. А если такое исключение усложнено процедурой, то участие россии должно быть приостановлено.
Глава государства отметил, что нужны новые и жесткие глобальные санкции против россии, а Украина должна получить всю необходимую оборонную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл.
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