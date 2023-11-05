Рашисты обнародовали видео удара по бойцам 128 бригады - журналист Цаплиенко

Печальные вести с фронта о гибели более двух десятков наших героев пришли в День ракетных войск и артиллерии.
Как сообщил в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко, вражеские соцсети выложили видео удара по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области.
Видео было снято с дрона. На ролике видна деревня, в которой находились украинские военные, а также последствия мощного взрыва.
Вечером 4 ноября СМИ сообщили, что в Запорожской области погибли более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦ. Воинов могли собрать в одном месте для награждения в День ракетных войск и артиллерии.
Позже в ВСУ подтвердили, что россияне ударили ракетой Искандер-М по 128 бригаде. Министр обороны Рустем Умеров поручил главной инспекции ведомства провести проверку по факту гибели защитников.
В Закарпатской области объявили трехдневный траур по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Facebook в воскресенье, 5 ноября.
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