Рашисты не оставляют попытки наступления на Бахмутском направлении - ВСУ

08:58 30 декабря Киев, Украина

Армия россии пытается совершать наступательные действия на Бахмутском направлении, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.



Об этом 30 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.



Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка на Донетчине.



За минувшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", - подчеркнули в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.



На других направлениях враг обстреливал мирные населенные пункты из разных видов оружия.



Украинская авиация в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.



Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и пять районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.