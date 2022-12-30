Рашисты не оставляют попытки наступления на Бахмутском направлении - ВСУ

Армия россии пытается совершать наступательные действия на Бахмутском направлении, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.
Об этом 30 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка на Донетчине.
За минувшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Об этом 30 декабря сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка на Донетчине.
За минувшие сутки противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.
На других направлениях враг обстреливал мирные населенные пункты из разных видов оружия.
Украинская авиация в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и пять районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.
На других направлениях враг обстреливал мирные населенные пункты из разных видов оружия.
Украинская авиация в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники оккупантов, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и пять районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов противника.
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