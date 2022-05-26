Рашисты намерены закрепиться в Запорожской и Херсонской областях



Об этом 26 мая сообщила пресс-служба главного управления разведки Минобороны Украины.

“В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из рф. И соответственно мы видим, насколько мощную группировку войск разворачивает сейчас россия на оккупированных территориях юга Украины”, - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Он уточнил, что кроме сухопутных войск, в нее входят воздушный и морской компоненты.

“Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что российская федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения россии захватить и удерживать эти территории", - подчеркнул Скибицкий.