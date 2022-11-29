Рашисты начали удалять на картах разрушенные дома в Мариуполе

Захватчики на картах "Яндекс" начали удалять дома, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.
Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
По словам Лубинца, люди из более 50 тысяч квартир потеряли крышу над головой.
Омбудсмен считает, что вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в Мариуполе свидетельствует о том, что "россия не несет собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не помогает, а забирает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отобрать ее".
Омбудсмен считает, что вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в Мариуполе свидетельствует о том, что "россия не несет собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не помогает, а забирает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отобрать ее".
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