Рашисты начали удалять на картах разрушенные дома в Мариуполе

11:44 29 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook. Захватчики на картах "Яндекс" начали удалять дома, которые они сносят в оккупированном Мариуполе.Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

"Российские военные уничтожили дом в Мариуполе на улице Азовстальской, 33. Сейчас его снесли. На карте Google еще есть, а в Яндексе и в реальности - его удалили, он перестал существовать... Известно о том, что россияне планируют снести еще около одной тысячи домов, которые не до конца уничтожили во время осады. Чтобы скрыть последствия своих бомбардировок, они сносят дома в исторической части города, тем самым превращая историю Мариуполя во время Второй мировой войны в хлам, который впоследствии выбросят",- отмечает Лубинец.

По словам Лубинца, люди из более 50 тысяч квартир потеряли крышу над головой.



Омбудсмен считает, что вызванная россиянами гуманитарная катастрофа в Мариуполе свидетельствует о том, что "россия не несет собой ничего хорошего, она не спасает, а убивает, не помогает, а забирает, не пришла, чтобы улучшить жизнь, а чтобы отобрать ее".