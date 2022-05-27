Рашисты из Крыма перемещают свою технику в Запорожскую область

Российские войска перевозят свой состав и технику из Крыма в Запорожскую область.
Об этом сообщила Запорожская военная администрация.
На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.
Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.
С Крымского полуострова рф перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты.
Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".
Российские военные возводят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.
Кроме того, оккупанты снова обстреляли село Новояковловку. В связи с постоянными обстрелами производится эвакуация жителей села из опасной зоны.
В Бердянске враг пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.
В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.
На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.
Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.
С Крымского полуострова рф перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты.
Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".
Российские военные возводят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.
Кроме того, оккупанты снова обстреляли село Новояковловку. В связи с постоянными обстрелами производится эвакуация жителей села из опасной зоны.
В Бердянске враг пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.
В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.
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