Рашисты из Крыма перемещают свою технику в Запорожскую область

07:23 27 мая Киев, Украина

Российские войска перевозят свой состав и технику из Крыма в Запорожскую область.

Об этом сообщила Запорожская военная администрация.



На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.



Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.



С Крымского полуострова рф перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный, и морской компоненты.



Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".



Российские военные возводят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.



Кроме того, оккупанты снова обстреляли село Новояковловку. В связи с постоянными обстрелами производится эвакуация жителей села из опасной зоны.



В Бердянске враг пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.



В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.