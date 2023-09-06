Рашисты используют новую маркировку военной техники - белый ромб

12:00 22 августа Киев, Украина

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 22 августа, что количество российских войск в Мариупольском районе значительно увеличилось.

По его словам, в районе находится уже более 5 000 российских солдат, большинство из которых находятся на доукомплектовании и слаживания.

Андрющенко также сообщил, что россия продолжает оборонительную милитаризацию в Никольском районе. По линии Никольское - Новогригорьевка - Боевое с использованием Федоровского леса развернуто большое количество российских войск.

Кроме того, Андрющенко заявил, что наблюдается мощное движение грузовиков из Бердянска в сторону Запорожья. Он также сообщил, что россия использует новую маркировку военной техники: белый ромб.