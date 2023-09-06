Рашисты используют новую маркировку военной техники - белый ромб

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 22 августа, что количество российских войск в Мариупольском районе значительно увеличилось.
По его словам, в районе находится уже более 5 000 российских солдат, большинство из которых находятся на доукомплектовании и слаживания.
Андрющенко также сообщил, что россия продолжает оборонительную милитаризацию в Никольском районе. По линии Никольское - Новогригорьевка - Боевое с использованием Федоровского леса развернуто большое количество российских войск.
Кроме того, Андрющенко заявил, что наблюдается мощное движение грузовиков из Бердянска в сторону Запорожья. Он также сообщил, что россия использует новую маркировку военной техники: белый ромб.
По его словам, в районе находится уже более 5 000 российских солдат, большинство из которых находятся на доукомплектовании и слаживания.
Андрющенко также сообщил, что россия продолжает оборонительную милитаризацию в Никольском районе. По линии Никольское - Новогригорьевка - Боевое с использованием Федоровского леса развернуто большое количество российских войск.
Кроме того, Андрющенко заявил, что наблюдается мощное движение грузовиков из Бердянска в сторону Запорожья. Он также сообщил, что россия использует новую маркировку военной техники: белый ромб.
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