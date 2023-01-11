Рашисты ищут замену работникам ЗАЭС

08:31 11 января Киев, Украина

Захватчики ищут в россии замену 1,5 тысячи работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались получать российские паспорта.



Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

"Российские оккупационные войска осуществляют моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1,5 тыс. работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", лишены пропусков и доступа на предприятие".