Рашисты ищут замену работникам ЗАЭС

08:31 11 января Киев, Украина

Захватчики ищут в россии замену 1,5 тысячи работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались получать российские паспорта.

Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
"Российские оккупационные войска осуществляют моральное и физическое давление на население временно оккупированных и занятых территорий. Так, почти 1,5 тыс. работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", лишены пропусков и доступа на предприятие".
В Генштабе сообщили, что оккупанты ищут в рф новых работников для ЗАЭС и готовят для них жилой фонд путем так называемой "национализации" квартир местных жителей, которые выехали.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.