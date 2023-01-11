Рашисты ищут замену работникам ЗАЭС

Захватчики ищут в россии замену 1,5 тысячи работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались получать российские паспорта.
Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
Об этом сообщает сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook
В Генштабе сообщили, что оккупанты ищут в рф новых работников для ЗАЭС и готовят для них жилой фонд путем так называемой "национализации" квартир местных жителей, которые выехали.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.
Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить российские паспорта.
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