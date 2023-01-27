Рашисты готовят новую волну фильтрации на оккупированных территориях

09:54 27 января Киев, Украина

Войска рф готовятся к новой массовой проверке жителей временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Об этом 26 января сообщил Центр национального сопротивления.

В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме того, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами на юге.
 
"На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военного учета, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой", - уточнили в ЦНС.

Жителей оккупированных территорий призвали быть осторожными и, по возможности, покинуть регион.
 
"Чистите историю браузеров и отписывайтесь от украинских Телеграмм-каналов перед выходом на улицу. Ссылки на проверенные новостные ресурсы можно хранить в виде QR-кода", - подчеркнули в Центре.