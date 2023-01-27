Рашисты готовят новую волну фильтрации на оккупированных территориях

Войска рф готовятся к новой массовой проверке жителей временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Об этом 26 января сообщил Центр национального сопротивления.
В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме того, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами на юге.
Об этом 26 января сообщил Центр национального сопротивления.
В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме того, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами на юге.
Жителей оккупированных территорий призвали быть осторожными и, по возможности, покинуть регион.
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