Рашисты готовят новую волну фильтрации на оккупированных территориях

09:54 27 января Киев, Украина

Войска рф готовятся к новой массовой проверке жителей временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей.



Об этом 26 января сообщил Центр национального сопротивления.



В частности, планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в том числе банков и онлайн-образования). Кроме того, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами на юге.

"На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военного учета, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой", - уточнили в ЦНС.



Жителей оккупированных территорий призвали быть осторожными и, по возможности, покинуть регион.