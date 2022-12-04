Рашисты готовят коллекции крымских музеев к вывозу в рф

11:03 04 декабря Киев, Украина

Россияне проводят подготовку к вывозу коллекций и экспонатов крымских музеев в рф. Об этом сообщила организация Крымский институт стратегических исследований.

Эксперты отмечают, что в часть крымских музеев завезли упаковочный материал для "эвакуации" коллекций. Организация сообщила, что такие меры могут начаться в случае отступления войск рф в Перекоп и наступления украинских защитников на левый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что Минкульт предложил обменять памятник Пушкину на херсонского енота и картины, вывезенные оккупантами из музеев Херсонщины.