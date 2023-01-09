Рашисты более ста раз за сутки атаковали украинскую территорию - сводка

Российские террористы за минувшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 января.
Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях из минометов и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двухречного, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области, и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
На Лиманском направлении под огнем были Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировали возле Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типаОрлан-10.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.
Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях из минометов и артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двухречного, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области, и Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.
На Лиманском направлении под огнем были Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировали возле Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега Днепра. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типаОрлан-10.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.
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