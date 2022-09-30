Рашистские войска в Лимане, вероятно, окружены – Институт изучения войны

09:26 30 сентября Киев, Украина





По словам аналитиков Институт изучения войны (ISW), наши Защитники перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие россиян в районе Дробышево - Лиман





Отмечается, что подразделения отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии рф, которые держат оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации. По данным аналитиков со ссылкой на российские источники, ВСУ прорвали оборону армии рф в районе поселка Ставки, в 10 км к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торск-Дробышево, которая является последним маршрутом снабжения и отхода для российских частей, удерживающих линию к западу от Лимана.Отмечается, что подразделения отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии рф, которые держат оборону в районе Дробышево и Лимане, оказались в "чрезвычайно сложной" ситуации.

"Украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и отрезали доступ россии к важнейшей дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи поддерживающей российскую группировку в самом Лимане", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские силы продолжили контрнаступательные операции вдоль реки Оскол на северо-востоке Харьковской области и пытались прорвать российскую оборону у границы Харьковской и Луганской областей.



Указано, что взятие Лимана украинскими войсками неизбежно без немедленного подкрепления со стороны российских сил. При этом военное руководство рф отправляет на фронт недавно мобилизованный и неподготовленный личный состав.

Россия не реагирует на текущие потери своей армии под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта.. Аналитики считают, что это еще больше снизит моральный дух россиян.



Крах Лиманского котла, вероятно, будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей. Это позволит ВСУ нанести удар по позициям и коммуникациям, которые поддерживают лиманское группировки врага. Позиции рф вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка – Лисичанска – под угрозой.