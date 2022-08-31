Рамзану Кадырову и его ближайшим приспешникам объявлено подозрение за совершение военных преступлений

16:15 26 августа Киев, Украина

СБУ собрала неопровержимые доказательства военных преступлений со стороны Кадырова , заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона "Юг" 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск нацгвардии России Хусейна Межидова, на основании чего было объявлено подозрение.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины.





Кадыров

В феврале-марте он лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию российской федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Мартынов

В прошлом был спецназовцем ФСБ. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.



5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната. Именно он приказал:



взять в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых - более сотни лежачих больных;

заминировать подходы к зданию, а сам интернат превратить в огневую позицию оккупантов.

Межидов

По его приказу с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля. Среди пострадавших - женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, "хоронили" здесь же, вблизи дома.



В чем обвиняют Межидова и Мартынова

Оба обвиняются в:

удерживании гражданских;

нарушении правил обращения с гражданским населением;

использовании их в качестве "живого щита".

А Хусейн Межидов - еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.



Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).



Продолжается следствие.