Рамштайн: Канада предоставит Украине боеприпасы и амуницию

На сегодняшней встрече в рамках формата "Рамштайн", Канада объявит о предоставлении дополнительной военной помощи Украине на предстоящий зимний период.
Это заявление было сделано министром обороны Канады, Биллом Блэром, перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Блэр отметил, что помимо предоставления дополнительных поставок боеприпасов, Канада также обеспечит Украину дополнительной амуницией. Это объявление следует за визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду несколько недель назад, в ходе которого была объявлена поддержка в размере 650 миллионов канадских долларов, предназначенных для производства в Канаде 50 бронемашин для украинской армии, включая эвакуационные машины.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на помощь Украине со стороны США, Блэр подчеркнул, что нет оснований считать, что США уменьшат свою поддержку Украине. Он утверждает, что в ходе обсуждений с американскими союзниками он получает заверения в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет непоколебимой и продолжит действовать в будущем.
Блэр также подчеркнул, что союзники НАТО, включая США, останутся преданы помощи Израилю в связи с текущими событиями.
Это заявление было сделано министром обороны Канады, Биллом Блэром, перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Блэр отметил, что помимо предоставления дополнительных поставок боеприпасов, Канада также обеспечит Украину дополнительной амуницией. Это объявление следует за визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду несколько недель назад, в ходе которого была объявлена поддержка в размере 650 миллионов канадских долларов, предназначенных для производства в Канаде 50 бронемашин для украинской армии, включая эвакуационные машины.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии конфликта на Ближнем Востоке на помощь Украине со стороны США, Блэр подчеркнул, что нет оснований считать, что США уменьшат свою поддержку Украине. Он утверждает, что в ходе обсуждений с американскими союзниками он получает заверения в том, что поддержка со стороны Вашингтона будет непоколебимой и продолжит действовать в будущем.
Блэр также подчеркнул, что союзники НАТО, включая США, останутся преданы помощи Израилю в связи с текущими событиями.
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