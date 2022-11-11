"Рамштайн-7" состоится в виртуальном формате - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе проведет седьмую встречу министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в режиме видеоконференции.
Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
Ukraine Defence Contact Group или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с россией. Официальное название Ukraine Defence Contact Group. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.
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