"Рамштайн-7" состоится в виртуальном формате - Пентагон

09:40 11 ноября Киев, Украина





Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх. Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе проведет седьмую встречу министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в режиме видеоконференции.Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Эта встреча будет проводиться виртуально здесь, в Пентагоне, и позволит Остину и министрам обороны из почти 50 стран обсудить усилия, направленные на обеспечение Украины средствами защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии", — сказала она.

Ukraine Defence Contact Group или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с россией. Официальное название Ukraine Defence Contact Group. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.