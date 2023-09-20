"Рамштайн-15": Рустем Умеров подвел первые итоги

08:33 20 сентября Киев, Украина

Министр обороны Рустем Умеров подвел итоги состоявшегося 19 сентября заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Договорились положить начало инициативе создания Capabilities Coalition (Коалиция способностей). Главная цель — подготовка Сил обороны Украины будущего", — отметил глава Минобороны.

По словам Умерова, для этого МО определило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании:

противовоздушная оборона;

артиллерия;

авиация;

ВМС;

бронетехника.

Также министр рассказал, что призвал партнеров продолжать помогать Украине и наметил приоритетные потребности. Глава МО добавил, что партнеры "в который раз подтвердили свои обязательства по поддержке".

"Благодарен участникам за непоколебимую поддержку Украины. Наша армия даже после 19 месяцев ожесточенных боев остается высокомотивированной, и украинский народ не намерен сдаваться", — подытожил Умеров.

Кроме того, договорено о запуске IT-коалиции, которая будет направлена на создание безопасной и устойчивой IТ-инфраструктуры для Сил обороны.