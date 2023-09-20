"Рамштайн-15": Рустем Умеров подвел первые итоги

Министр обороны Рустем Умеров подвел итоги состоявшегося 19 сентября заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Умерова, для этого МО определило пять кластеров, нуждающихся в первоочередном внимании:
- противовоздушная оборона;
- артиллерия;
- авиация;
- ВМС;
- бронетехника.
Также министр рассказал, что призвал партнеров продолжать помогать Украине и наметил приоритетные потребности. Глава МО добавил, что партнеры "в который раз подтвердили свои обязательства по поддержке".
Кроме того, договорено о запуске IT-коалиции, которая будет направлена на создание безопасной и устойчивой IТ-инфраструктуры для Сил обороны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии