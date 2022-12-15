Ракеты для IRIS-T и грузовики: Украина получила новую партию военной помощи от Германии

Германия передала на нужды сил обороны Украины новую партию техники и боеприпасов, в частности, для комплекса противовоздушной обороны IRIS-T.
Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.
В частности, Украина получила ракеты для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T (без указания количества), а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Кроме того, Германия передала 30 тысяч выстрелов в 40-миллиметровый гранатомет, а также 5 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Другая помощь включает 4 машины скорой помощи и 18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.
Ранее немецкое посольство в Украине сообщило, что Германия планирует передать Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования.
Соответствующий перечень обнародован на сайте германского правительства.
В частности, Украина получила ракеты для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T (без указания количества), а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Кроме того, Германия передала 30 тысяч выстрелов в 40-миллиметровый гранатомет, а также 5 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Другая помощь включает 4 машины скорой помощи и 18 грузовиков 8x8 со сменным кузовом.
Ранее немецкое посольство в Украине сообщило, что Германия планирует передать Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования.
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