Ракетный удар по "Севморзаводу": в британской разведке оценили повреждения

14:59 15 сентября Киев, Украина

Возвращение к строю поврежденной в Севастополе подлодки рф, вероятно, займет много лет и будет стоить сотни миллионов долларов. Также есть вероятность, что извлечение обломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Как отметили в британской разведке, утром 13 сентября по судостроительному заводу "Севморзавод", расположенному на военно-морской базе Черноморского флота россии в Севастополе, был нанесен ракетный удар. Десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" были поражены во время прохождения технического обслуживания в сухих доках.



Несмотря на то, что Министерство обороны россии преуменьшает масштабы повреждений кораблей, данные из открытых источников указывают на то, что "Минск" почти наверняка функционально разрушен, а "Ростов", вероятно, получил катастрофические повреждения, отметили в британской разведке.

"Любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов. Существует реальная возможность того, что сложная задача по извлечению отломков из сухих доков выведет их из строя на многие месяцы. Это создаст для ЧФ значительные трудности в поддержании жизнедеятельности флота", – говорится в отчете британских разведчиков.

Потеря "Ростова" лишает ЧФ одной из четырех подлодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и российскому военному присутствию в Черном море и Восточном Средиземноморье.