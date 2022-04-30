Ракетный удар по Киеву – «сознательное и жестокое унижение ООН»

07:43 30 апреля Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 29 апреля назвал ракетный удар по Киеву во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша унижением организации со стороны России. Глава государства выразил сожаление, что оно осталось без надлежащего ответа.

"Продолжается разбор завалов в Киеве, куда во время визита генсека ООН ударили российские ракеты. Обидно, но столь сознательное и жестокое унижение ООН со стороны России осталось без мощного ответа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что сегодня стало известно о гибели от ракетного удара журналистки "Радио Свобода" Веры Гирич. Глава государства отметил, что погибшая корреспондентка стала 23 представительницей медиа, чья жизнь оборвалась в результате российского вторжения.

"Мои соболезнования всем родным и вечная память всем жертвам", - обратился к близким погибшей Зеленский.

Напомним, одна из российских ракет во время визита Генсека ООН попала в 25-этажный жилой дом.

Сам генеральный секретарь ООН сказал, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским.

Также стало известно, что ООН намерена удвоить поддержку украинцев в условиях войны.