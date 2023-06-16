Ракетная атака рф на Киев обошлась в 17 миллионов долларов: три жизни потеряны

17:18 01 июня Киев, Украина

Медийная площадка Сил обороны сообщает о затратах россии на ночную ракетную атаку на Киев, в результате которой погибли три человека.

Military Media Center, созданная на базе Минобороны, предоставила эту информацию.

Россия выпустила на Киев 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К", но все они были сбиты украинской ПВО. Стоимость одной ракеты "Искандер-М" составляет до 2 млн. долларов США, а "Искандер-К" - до 1 млн. долларов США.

Таким образом, российская атака на столицу Украины обошлась оккупантам в сумму до 17 млн. долларов, потеряв тем самым три жизни.