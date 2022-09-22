Рафаэль Гросси в среду заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину

07:56 22 сентября Киев, Украина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду заявил, что планирует нанести визит в Украину для обсуждения ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом Гросси сказал на пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я только что обсудил с министром (иностранных дел Украины Дмитрием) Кулебой и надеюсь, что буду скоро ехать в Киев или в Украину. И, возможно, позже, в определенный момент времени – в россию", – сказал гендиректор МАГАТЭ.

"С учетом серьезности ситуации и происходящего на месте мы должны двигаться быстро. Мы стараемся, чтобы это произошло как можно быстрее", – добавил он.

Он повторил, что видит признаки согласия как Украины, так и россии на создание зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.