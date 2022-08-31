Радиационный фон на Запорожской АЭС в пределах нормы - Энергоатом

18:30 11 августа Киев, Украина

По состоянию на 17:00, радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11-12 мкР/час, что соответствует естественным нормам.

 
Об этом сообщает Энергоатом.
 
"Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет", - говорится в сообщении.
 
Как отметили в Энергоатоме, враг распространяет фейки для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг Запорожской АЭС и нагнетания панических настроений среди населения.

Напомним, сегодня, 11 августа, российские захватчики в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано пять "прилетов" в районе комендатуры станции - рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.