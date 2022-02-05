Рада ввела запрет на работу с близкими лицами

17:22 17 Сентябрь Киев, Украина



Законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц" поддержали 252 народных депутата.



Документом вносятся изменения в законы:

"О предотвращении коррупции";

"О статусе народного депутата Украины";

"О статусе депутатов местных советов";

"О статусе депутата Верховной Рады Автономной республики Крым".

А также в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины.



Согласно законодательной инициативе, близкие лица - это: