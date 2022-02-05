Рада ввела запрет на работу с близкими лицами

Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий близким лицам, становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней
Законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц" поддержали 252 народных депутата.
Документом вносятся изменения в законы:
- "О предотвращении коррупции";
- "О статусе народного депутата Украины";
- "О статусе депутатов местных советов";
- "О статусе депутата Верховной Рады Автономной республики Крым".
А также в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины.
Согласно законодательной инициативе, близкие лица - это:
Согласно законодательной инициативе, близкие лица - это:
- муж;
- жена;
- отец;
- мать;
- отчим;
- мачеха;
- сын;
- дочь;
- пасынок;
- падчерица;
- родной и двоюродный братья;
- родной и двоюродная сестры;
- родной брат и сестра жены (мужа);
- племянник;
- племянница;
- родной дядя;
- родная тетя;
- дед;
- бабка;
- прадед;
- прабабушка;
- внук;
- внучка;
- правнук;
- правнучка;
- зять;
- невестка;
- тесть;
- теща;
- свекор;
- свекровь;
- отец и мать жены (мужа) сына (дочери);
- усыновитель или усыновленный;
- опекун или попечитель;
- лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии