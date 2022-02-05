Рада ввела запрет на работу с близкими лицами

17:22 17 Сентябрь Киев, Украина

Верховная Рада приняла законопроект, запрещающий близким лицам, становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней

Законопроект №2203 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц" поддержали 252 народных депутата.

Документом вносятся изменения в законы:
  • "О предотвращении коррупции";
  • "О статусе народного депутата Украины";
  • "О статусе депутатов местных советов";
  • "О статусе депутата Верховной Рады Автономной республики Крым".
А также в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины.

Согласно законодательной инициативе, близкие лица - это:
  1. муж;
  2. жена;
  3. отец;
  4. мать;
  5. отчим;
  6. мачеха;
  7. сын;
  8. дочь;
  9. пасынок;
  10. падчерица;
  11. родной и двоюродный братья;
  12. родной и двоюродная сестры;
  13. родной брат и сестра жены (мужа);
  14. племянник;
  15. племянница;
  16. родной дядя;
  17. родная тетя;
  18. дед;
  19. бабка;
  20. прадед;
  21. прабабушка;
  22. внук;
  23. внучка;
  24. правнук;
  25. правнучка;
  26. зять;
  27. невестка;
  28. тесть;
  29. теща;
  30. свекор;
  31. свекровь;
  32. отец и мать жены (мужа) сына (дочери);
  33. усыновитель или усыновленный;
  34. опекун или попечитель;
  35. лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.