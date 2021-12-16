Рада внепланово рассмотрит ряд вопросов

Сегодня ВР проведет два внеочередных заседания, во время которых нардепы рассмотрят несколько законопроектов, в том числе об отмене летнего времени.
Об это сообщает пресс-служба парламента в Telegram.
На первом будет рассматриваться законопроект №5247 о вакцине; на втором – законопроекты об отмене перехода на летнее время, реструктуризации валютных кредитов и антиколлекторский закон.
В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта.
Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности, и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября – в последний раз".
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