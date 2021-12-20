Рада в первом чтении приняла законопроект о социальной и правовой защите политзаключенных Кремля

Верховная Рада 16 декабря проголосовала за президентский проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" No6104 в первом чтении.
За законопроект проголосовали 328 народных депутатов, 13 – воздержались.
Документ призван создать механизмы социальной и правовой защиты людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов семей таких пострадавших. Его действие распространяется как на гражданских, так и на тех людей, которые входят в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
Кроме того, он определяет:
– основания и процедуры установления такого факта;
– полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующую госполитику по вопросам временно оккупированных территорий (ВОТ);
– порядок выплаты денежной помощи таким пострадавшим, членам семей таких лиц;
– гарантии на медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь;
– порядок предоставления правовой защиты;
– реализацию жилищных, трудовых, образовательных прав;
– право на пенсионное обеспечение и общеобязательное госсоциальное страхование.
В пояснительной записке обосновывается, что согласно Конституции исключительно законами определяются, в частности, права и свободы человека, гражданина, гарантии этих прав и свобод, основы соцзащиты и здравоохранения. В то время как вопросы социальной и правовой защиты незаконно удерживаемых Россией граждан Украины регулируется подзаконными нормативно-правовыми актами.
Законопроект не будет распространяться на людей, в отношении которых после 20 февраля 2014 года вступил в силу обвинительный приговор суда Украины или приговор международного судебного учреждения за преступления против основ нацбезопасности Украины, международные преступления и другие уголовные правонарушения, совершенные в условиях вооруженного конфликта на ВОТ или связанные с вооруженной агрессией против Украины.
Документ предусматривает выплату ежегодного государственного пособия незаконно удерживаемым гражданам Украины. Также предусматривается единовременная госденежная помощь в случае:
– смерти такого человека в период нахождения в условиях лишения свободы;
– смерти человека в течение года после его освобождения, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая;
Постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич с трибуны парламента напомнил, что в российском заключении незаконно находятся активисты Ирина Довгополая, волонтер Людмила Гусейнова, правозащитник Сервер Мустафаев, журналист Радио Свобода Владислав Есипенко, военнослужащий Нариман Джелялов.
Планируется создание и функционирование Единого реестра таких лиц. Это будет электронная база данных, предназначенная для регистрации, хранения, защиты, обработки, использования информации о пострадавших людях.
Верховная Рада также проголосовала за сокращение наполовину сроков подачи предложений и правок ко второму чтению этого законопроекта No6104. За это решение проголосовали 323 депутата.
За законопроект проголосовали 328 народных депутатов, 13 – воздержались.
Документ призван создать механизмы социальной и правовой защиты людей, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов семей таких пострадавших. Его действие распространяется как на гражданских, так и на тех людей, которые входят в состав сил безопасности и сил обороны Украины.
Кроме того, он определяет:
– основания и процедуры установления такого факта;
– полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующую госполитику по вопросам временно оккупированных территорий (ВОТ);
– порядок выплаты денежной помощи таким пострадавшим, членам семей таких лиц;
– гарантии на медицинскую, психологическую и реабилитационную помощь;
– порядок предоставления правовой защиты;
– реализацию жилищных, трудовых, образовательных прав;
– право на пенсионное обеспечение и общеобязательное госсоциальное страхование.
В пояснительной записке обосновывается, что согласно Конституции исключительно законами определяются, в частности, права и свободы человека, гражданина, гарантии этих прав и свобод, основы соцзащиты и здравоохранения. В то время как вопросы социальной и правовой защиты незаконно удерживаемых Россией граждан Украины регулируется подзаконными нормативно-правовыми актами.
Законопроект не будет распространяться на людей, в отношении которых после 20 февраля 2014 года вступил в силу обвинительный приговор суда Украины или приговор международного судебного учреждения за преступления против основ нацбезопасности Украины, международные преступления и другие уголовные правонарушения, совершенные в условиях вооруженного конфликта на ВОТ или связанные с вооруженной агрессией против Украины.
Документ предусматривает выплату ежегодного государственного пособия незаконно удерживаемым гражданам Украины. Также предусматривается единовременная госденежная помощь в случае:
– смерти такого человека в период нахождения в условиях лишения свободы;
– смерти человека в течение года после его освобождения, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая;
Постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич с трибуны парламента напомнил, что в российском заключении незаконно находятся активисты Ирина Довгополая, волонтер Людмила Гусейнова, правозащитник Сервер Мустафаев, журналист Радио Свобода Владислав Есипенко, военнослужащий Нариман Джелялов.
Планируется создание и функционирование Единого реестра таких лиц. Это будет электронная база данных, предназначенная для регистрации, хранения, защиты, обработки, использования информации о пострадавших людях.
Верховная Рада также проголосовала за сокращение наполовину сроков подачи предложений и правок ко второму чтению этого законопроекта No6104. За это решение проголосовали 323 депутата.
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