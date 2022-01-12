Рада ужесточила ответственность за лесные пожары

17:38 01 Сентябрь Киев, Украина

Верховной Радой был принят законопроект об усилении ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов.

Законопроект имеет цель усиление защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.

Так, уничтожение или выжигание лесов влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такие же штрафы предусмотрены за снижение или повреждение растительности на землях водного фонда.

Кроме того, предусматривается штраф за повреждение леса сточными водами - от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан. Засорение лесов отходами будет караться от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.