Рада ужесточила ответственность за лесные пожары

Верховной Радой был принят законопроект об усилении ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов.
Законопроект имеет цель усиление защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.
Так, уничтожение или выжигание лесов влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такие же штрафы предусмотрены за снижение или повреждение растительности на землях водного фонда.
Кроме того, предусматривается штраф за повреждение леса сточными водами - от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан. Засорение лесов отходами будет караться от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов.
Законопроект имеет цель усиление защиты лесов, предотвращение пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий, повышение эффективности управления и контроля в этой сфере, усиление административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сельскохозяйственных угодьях и других природных экосистемах.
Так, уничтожение или выжигание лесов влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такие же штрафы предусмотрены за снижение или повреждение растительности на землях водного фонда.
Кроме того, предусматривается штраф за повреждение леса сточными водами - от 100 до 200 необлагаемых минимумов граждан. Засорение лесов отходами будет караться от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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