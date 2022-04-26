Рада соберется на заседание в день саммита Крымской платформы

14:26 26 июля Киев, Украина

Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада планирует собраться 23 августа в день Крымской платформы, а также провести торжественное заседание 24 августа в День Независимости Украины.

Об этом Разумков сообщил во время брифинга.

"Точно будет торжественное заседание в День независимости. И планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа во время проведения Крымской платформы. Я думаю, что она будет поддержана народными депутатами. Именно народные депутаты будут ее инициировать для того, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанную с Крымской платформой", - пишет он в телеграм.

Депутатам разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередной сессии Рады, на котором рассмотрят проект постановления Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.



Саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа. В нем примут участие руководители институтов ЕС — Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Исполнительный вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис и Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.