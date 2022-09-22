Рада соберется на внеочередное заседание для усиления наказания за подделку COVID-документов

Верховная Рада во вторник, 2 ноября, соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит проект закона об ужесточении ответственности за подделку COVID-сертификатов.
Соответствующее распоряжение, по требованию главы Украины Владимира Зеленского, подписал председатель парламента Руслан Стефанчук.
В общей сложности на рассмотрение Рады будет вынесено 13 вопросов, среди них также постановление о запрете посещения помещения Рады без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.
Согласно законопроекту, за использование поддельных документов о вакцинации грозит штраф от 17 до 34 тыс. гривен или ограничением свободы сроком до 2-х лет.
Медицинским работникам за внесение ложных сведений в базы данных по вакцинации грозит штраф до 68 тыс. гривен или до 2-х лет ограничения свободы с запретом занимать должность. Гражданам, которые будут производить и продавать поддельные COVID-документы - штраф до 170 тысяч грн. или лишение свободы до 3-х лет.
Напомним, что правоохранители открыли уже более 800 уголовных производств из-за поддельных сертификатов вакцинации . Мошенники даже создали фейковое приложение , похожее на приложение единого портала государственных услуг "Действие" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возрасте и другой информации, чтобы создавать подделки цифровых COVID-сертификатов.
До этого подобные преступления полиция квалифицировала как использование заведомо подложного документа.
Соответствующее распоряжение, по требованию главы Украины Владимира Зеленского, подписал председатель парламента Руслан Стефанчук.
В общей сложности на рассмотрение Рады будет вынесено 13 вопросов, среди них также постановление о запрете посещения помещения Рады без COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.
Согласно законопроекту, за использование поддельных документов о вакцинации грозит штраф от 17 до 34 тыс. гривен или ограничением свободы сроком до 2-х лет.
Медицинским работникам за внесение ложных сведений в базы данных по вакцинации грозит штраф до 68 тыс. гривен или до 2-х лет ограничения свободы с запретом занимать должность. Гражданам, которые будут производить и продавать поддельные COVID-документы - штраф до 170 тысяч грн. или лишение свободы до 3-х лет.
Напомним, что правоохранители открыли уже более 800 уголовных производств из-за поддельных сертификатов вакцинации . Мошенники даже создали фейковое приложение , похожее на приложение единого портала государственных услуг "Действие" для Android, где можно редактировать данные о вакцинации, возрасте и другой информации, чтобы создавать подделки цифровых COVID-сертификатов.
До этого подобные преступления полиция квалифицировала как использование заведомо подложного документа.
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