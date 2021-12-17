Рада сегодня упростила процедуру закупки больницами кислорода

12:17 18 Ноябрь Киев, Украина

Верховная Рада внесла изменения в закон «О публичных закупках». Речь идет о проекте по номеру 6293 по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни. За соответствующий документ проголосовали 337 нардепов.



В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является покрытие критической потребности опорных заведений в независимых источниках кислорода, а именно кислородных станциях.



Перед этим нардепы отправили другой коронавирусный законопроект на доработку. Речь идет об упрощении организации и проведении процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами ( 5289 )



Отметим, сегодня депутаты ВРУ планируют собрать два заседания – очередное и внеочередное.