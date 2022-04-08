Рада рассмотрит новые ПДД для электросамокатов

В Верховную Раду внесли два законопроекта, которые должны регулировать ПДД для водителей электросамокатов и другого мобильного электротраспорта (сигвеев, гироскутеров и моноколес).
Об этом говорится на сайте ВРУ.
Речь идет о законопроектах № 5731 и № 5732, на которые обратило внимание издание AIN.UA.
Законопроект № 5731 был подан в Верховную Раду 5 июля. Документ предлагает внесение изменений в Закон Украины О дорожном движении относительно движения самобалансирующих транспортных средств оборудованных электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер).
Законопроект предлагает запретить управлять электросамокатом людям, младше 16 лет. Разрешить передвижение на электросамокатах планируют только по специальным велодорожкам, а случае их отсутствия — по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.
Пользователей электротраспорта хотят обязать надевать застегнутый мотошлем для поездки. Также им хотят запретить перевозить грузы, которые мешают управлять транспортным средством и пассажиров.
Законопроект № 5732 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими самобалансирующими транспортными средствами также был внесен в парламент 5 июля.
Документ предлагает установить административные штрафы за нарушение правил для владельцев такого транспорта. Он дополняет статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Речь идет о законопроектах № 5731 и № 5732, на которые обратило внимание издание AIN.UA.
Законопроект № 5731 был подан в Верховную Раду 5 июля. Документ предлагает внесение изменений в Закон Украины О дорожном движении относительно движения самобалансирующих транспортных средств оборудованных электродвигателями (электросамокат, сигвей, сегвил, гироскутер).
Законопроект предлагает запретить управлять электросамокатом людям, младше 16 лет. Разрешить передвижение на электросамокатах планируют только по специальным велодорожкам, а случае их отсутствия — по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.
Пользователей электротраспорта хотят обязать надевать застегнутый мотошлем для поездки. Также им хотят запретить перевозить грузы, которые мешают управлять транспортным средством и пассажиров.
Законопроект № 5732 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими самобалансирующими транспортными средствами также был внесен в парламент 5 июля.
Документ предлагает установить административные штрафы за нарушение правил для владельцев такого транспорта. Он дополняет статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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