Рада рассмотрела законопроекты о противодействии антисемитизму и нацизму

16:54 03 Июнь Киев, Украина

Закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине одобрен Верховной Радой, а законопроект о противодействии легализации нацизма , предусматривающий запрет символики СС, отклонен.



Согласно законопроекту №5109, антисемитизмом в Украине является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.



При этом проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как таковые, также хотят наказывать.



Виновные лица понесут гражданскую правовую и уголовную ответственность, а пострадавшие имеют право на возмещение материального ущерба и морального вреда.



Закон №2797, который Рада не поддержала, предусматривал, запретить изготовление, распространение, а также публичное использование символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и его военных и/или полувоенных формирований СС, СА, СД, гестапо и их подразделений, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины.



Документ предусматривал, что государство расследует преступления, связанные с преследованием и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокостом).