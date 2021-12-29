Рада рассматривает закон о биоэтаноле

13:33 29 Декабрь Киев, Украина

В Верховной Раде Украины хотят принять закон о биоэтаноле.

Об этом сообщил секретарь аграрного комитета Иван Чайковский.



По его словам, нормы законопроекта обяжут каждого реализатора горючего на территории Украины прибавлять в топливо до 2% биоэтанола украинской переработки.



Таким образом страна фактически простимулирует свой рынок приводить больше биоэтанола. А это уже, шаг вперед в контексте усиления энергетической независимости.



«Нам нужно принять законопроект, который обяжет каждую АЗС, каждого реализатора горючего на территории Украины добавлять в топливо 2 или 1% биоэтанола украинской переработки», — добавил он.