Рада рассматривает закон о биоэтаноле

В Верховной Раде Украины хотят принять закон о биоэтаноле.
Об этом сообщил секретарь аграрного комитета Иван Чайковский.
По его словам, нормы законопроекта обяжут каждого реализатора горючего на территории Украины прибавлять в топливо до 2% биоэтанола украинской переработки.
Таким образом страна фактически простимулирует свой рынок приводить больше биоэтанола. А это уже, шаг вперед в контексте усиления энергетической независимости.
«Нам нужно принять законопроект, который обяжет каждую АЗС, каждого реализатора горючего на территории Украины добавлять в топливо 2 или 1% биоэтанола украинской переработки», — добавил он.
По его словам, нормы законопроекта обяжут каждого реализатора горючего на территории Украины прибавлять в топливо до 2% биоэтанола украинской переработки.
Таким образом страна фактически простимулирует свой рынок приводить больше биоэтанола. А это уже, шаг вперед в контексте усиления энергетической независимости.
«Нам нужно принять законопроект, который обяжет каждую АЗС, каждого реализатора горючего на территории Украины добавлять в топливо 2 или 1% биоэтанола украинской переработки», — добавил он.
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