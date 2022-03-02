Рада работает над запретом продажи лекарств детям

12:47 02 Июнь Киев, Украина

306 депутатов ВРУ приняли в первом чтении законопроект об изменении в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям.



Закон вносит изменения в статью 21 ЗУ О лекарственных средствах и устанавливает запрет на продажу лекарств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.



Если возникли сомнения по поводу возраста покупателя, продажа лекарств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего возраст.