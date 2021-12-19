Рада проведет внеочередные заседания - какие вопросы рассмотрят

15:28 26 Март Киев, Украина

ВР собрала необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания. Второе инициирует президент Владимир Зеленский. 
 
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в пятницу, 26 марта.

Депутаты заслушают доклад силовиков о событиях под Офисом президента 20 марта и примут проект постановления об осуждении погрома Банковой радикалами.

В повестке дня внеочередного заседания такие вопросы:
  • проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Колыхаева И.В. (№ 4447);
  • проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Скичко А.А. (№ 5012);
  • проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского председателя Харьковской области (№ 5292);
  • проект постановления о назначении внеочередных выборов Шегинивського сельского головы Яворивского района Львовской области (№ 5292).
Депутат Роксолана Пидласа сообщила, что на втором внеочередном заседании, которое должен инициировать президент Владимир Зеленский, Рада рассмотрит законопроекты:
  • об амнистии капиталов (№ 5155, 5156);
  • о компенсациях физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, пострадавшим из-за локдауна (№ 5300);
  • о разблокировании приватизации (№ 4543);
  • об усилении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (№ 4157);
  • о перечне запрещенных к приватизации компаний (№ 4020).
Оба внеочередных заседаниях, как ожидается, состоятся 30 марта. 