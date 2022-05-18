Рада проголосовала за закон об электронных коммуникациях

12:05 16 декабря Киев, Украина

Нардепы проголосовали за закон "Об электронных коммуникациях", документ осовременивает правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.

Он заменит законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".

Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 16 декабря, "за" проголосовали 228 народных депутатов.



Что регулирует закон