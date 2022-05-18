Рада проголосовала за закон об электронных коммуникациях

12:05 16 декабря Киев, Украина

Нардепы проголосовали за закон "Об электронных коммуникациях", документ осовременивает правовое регулирование сферы электронных коммуникаций и радиочастотного спектра.
 
Он заменит законы "О телекоммуникациях" и "О радиочастотном ресурсе Украины".
 
Соответствующее решение было принято во время пленарного заседания Верховной Рады в среду, 16 декабря, "за" проголосовали 228 народных депутатов.

Что регулирует закон
  • правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг;
  • устраняет неэффективные регуляторные барьеры на рынке, устанавливает новую нормативно-правовую базу, которая будет отвечать требованиям времени и стандартам в ЕС;
  • позволит Украине интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС;
  • содержит четкий перечень требований к участникам рынка;
  • вводит консультации с участниками рынка;
  • устанавливает универсальную услугу, которая обеспечивает доступность, включая и ценовую доступность, к Интернету и голосовой связи; представления документов в регуляторного органа будет происходить в электронном виде.