Рада призвала мир не признавать "выборы" на оккупированных территориях

12:07 10 августа Киев, Украина





Постановление №9581 на пленарном заседании в среду поддержали 287 депутатов.



В Раде напомнили, что, начиная с 2014 года, рф проводит незаконные референдумы и выборы на временно оккупированных частях территории Верховная рада обратилась с призывом к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и их ассамблеям относительно намерений рф провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.Постановление №9581 на пленарном заседании в среду поддержали 287 депутатов.В Раде напомнили, что, начиная с 2014 года, рф проводит незаконные референдумы и выборы на временно оккупированных частях территории Украины – АР Крым и городе Севастополь, частях Донецкой, Луганской областей Украины, а в 2023 году готовится также провести незаконные выборы и на территории Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Принудительно, запугиванием и шантажом, российская оккупационная администрация привлекает к участию в них граждан Украины - жителей этих территорий, в том числе путем противоправной паспортизации и замены украинских идентификационных документов их российскими аналогами", - говорится в постановлении.

Депутаты отметили, что намерение российских оккупантов провести 10 сентября 2023 года незаконные выборы в местные "органы власти" на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины свидетельствует, что "избирательная система рф окончательно дискредитировала себя и не может считаться обеспечивающей реализацию демократических норм в обществе».



В Раде подчеркнули, что проведение россией псевдовыборов на ВОТ:

противоречит общепризнанным нормам международного права и Конституции;

ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины на временно оккупированных частях территории Украины, поскольку рф ведет там активные боевые действия.

В случае проведения рф незаконных выборов на оккупированных территориях Украины Верховная рада "считает их результаты никчемными и без всяких правовых последствий".



Депутаты призвали международное сообщество:

значительно расширить и ускорить поддержку Украины;

принять участие в реализации украинской "формулы мира";

не признавать легитимность ни одного выборного органа рф, выборы в который будут проходить на ВОТ;

признать, что незаконные действия рф еще раз подтверждают невозможность проведения мирных переговоров для полного вывода российских войск с международно признанной территории Украины;

оказывать всемерное содействие уголовному преследованию лиц, принявших участие в организации незаконных выборов, проводили агитацию, баллотировались, осуществляли наблюдение или иным образом участвовали в незаконном избирательном процессе, организованном российскими оккупационными властями.

Депутаты Рады просят жителей временно оккупированных территорий Украины избегать участия в незаконных выборах, а международные структуры – не направлять наблюдателей.