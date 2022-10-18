Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной россией

14:26 18 октября Киев, Украина





Верховная Рада Украины приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной российской федерацией и осуждении геноцида чеченского народа.

Об этом говорится на сайте парламента.

За суверенитет Ичкерии проголосовали 287 депутатов ВРУ

Инициаторами рассмотрения этого вопроса стали, среди прочих, Руслан Стефанчук, Ирина Геращенко, Дмитрий Разумков и Александра Устинова .



По их мнению, принятие документа подчеркнет поддержку со стороны украинцев стремления чеченцев к независимости, осуждение совершенных россией преступлений будет способствовать восстановлению исторической справедливости, а призыв к проведению независимого расследования, в частности события первой и второй Чеченских войн, будет способствовать наказанию виновных.



Текст заявления должны направить в ООН, а также парламенты и правительства стран мира, ЕС и Совета Европы.



После начала полномасштабного вторжения на сайте официального интернет-представительства президента Украины зарегистрировали по меньшей мере две петиции с призывом признать независимость Чеченской Республики Ичкерия.



Авторы обращений предлагают, например, способствовать формированию правительства Ичкерии в изгнании и даже отправить туда добровольческий контингент из Украины, однако обе петиции имеют в общей сложности немногим более четырех сотен подписей из 25 тысяч необходимых.



Напомним, что в начале октября украинский парламент призвал мир поддержать самоопределение коренных народов россии.