Рада приняла законопроект о прописке на оккупированных территориях

Рада приняла проект закона No4564, который должен упростить процедуру внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса и Крыма.
За законопроект проголосовали 299 нардепов, 1 воздержался.
Авторы документа отмечают, что проблема отсутствия отметки о зарегистрированном месте жительства в паспортах у граждан Украины, проживающих на ВОТ, достаточно острая. Из-за изменений в законодательстве органы регистрации, не могут проводить регистрацию места жительства людей с ВОТ и не могут вносить информацию о зарегистрированном до начала российско-украинской войны месте жительства.
Проблема невозможности внесения сведений в документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее спецстатус, особенно остро стоит для детей. В настоящее время такие дети получают свой первый паспорт без внесения сведений об их зарегистрированном месте жительства.
За законопроект проголосовали 299 нардепов, 1 воздержался.
Авторы документа отмечают, что проблема отсутствия отметки о зарегистрированном месте жительства в паспортах у граждан Украины, проживающих на ВОТ, достаточно острая. Из-за изменений в законодательстве органы регистрации, не могут проводить регистрацию места жительства людей с ВОТ и не могут вносить информацию о зарегистрированном до начала российско-украинской войны месте жительства.
Проблема невозможности внесения сведений в документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее спецстатус, особенно остро стоит для детей. В настоящее время такие дети получают свой первый паспорт без внесения сведений об их зарегистрированном месте жительства.
Его авторы убеждены, что законопроект упростит доступ жителей ТОТ, в частности, к медицинской помощи, административным услугам, реализации права на образование, получению банковских услуг.
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