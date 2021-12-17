Рада приняла законопроект о прописке на оккупированных территориях

“Хотя, согласно закону, регистрация места жительства или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения, на практике для детей и взрослых, постоянно проживающих на ВТО, отсутствие данных о зарегистрированном месте жительства в паспорте приводит к дополнительным осложнениям, в частности, при получении медицинской помощи, административных услуг, доступе к реализации права на образование, получении банковских услуг”, – говорится в документе.