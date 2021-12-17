Рада приняла законопроект о прописке на оккупированных территориях

16:32 30 Ноябрь Киев, Украина

Рада приняла проект закона No4564, который должен упростить процедуру внесения сведений о зарегистрированном месте жительства граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донбасса и Крыма.

За законопроект проголосовали 299 нардепов, 1 воздержался.

Авторы документа отмечают, что проблема отсутствия отметки о зарегистрированном месте жительства в паспортах у граждан Украины, проживающих на ВОТ, достаточно острая. Из-за изменений в законодательстве органы регистрации, не могут проводить регистрацию места жительства людей с ВОТ и не могут вносить информацию о зарегистрированном до начала российско-украинской войны месте жительства.

Проблема невозможности внесения сведений в документы, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее спецстатус, особенно остро стоит для детей. В настоящее время такие дети получают свой первый паспорт без внесения сведений об их зарегистрированном месте жительства.
“Хотя, согласно закону, регистрация места жительства или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами или международными договорами Украины, или основанием для их ограничения, на практике для детей и взрослых, постоянно проживающих на ВТО, отсутствие данных о зарегистрированном месте жительства в паспорте приводит к дополнительным осложнениям, в частности, при получении медицинской помощи, административных услуг, доступе к реализации права на образование, получении банковских услуг”, – говорится в документе.
Его авторы убеждены, что законопроект упростит доступ жителей ТОТ, в частности, к медицинской помощи, административным услугам, реализации права на образование, получению банковских услуг.