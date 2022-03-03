Рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности в Украине

16:48 03 Март Киев, Украина

Верхованя Рада Украины принял закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.

Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

"Благодаря этому закону Украина сможет национализировать движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, которое находится на территории Украины и принадлежит России или гражданам России, или аффилированным лицам", - сообщил советник МВД Антон Геращенко.

Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Оно, в свою очередь, должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию.



Кроме того, парламентарии одобрили ряд законов об ответственности за коллаборационизм, поправки об ужесточении ответственности за распространение пропаганды государства-агрессора, преступления против нацбезопасности и мародерство.