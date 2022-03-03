Рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности в Украине

Верхованя Рада Украины принял закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов.
Об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Оно, в свою очередь, должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию.
Кроме того, парламентарии одобрили ряд законов об ответственности за коллаборационизм, поправки об ужесточении ответственности за распространение пропаганды государства-агрессора, преступления против нацбезопасности и мародерство.
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