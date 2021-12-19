Рада приняла закон о медиации, который позволит разрешить некоторые конфликты вне суда

Народные депутаты поддержали проект закона No 3665 о медиации. Документ позволит вне суда с привлечением специалиста – медиатора решать ряд конфликтов.
Законопроект поддержали 238 народных депутатов, сообщили на сайте парламента.
Прибегнуть к помощи медиатора до, во время или после судебного разбирательства смогут стороны гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных и административных споров. Предусмотрена такая возможность при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах и в других сферах общественных отношений.
Разрешить по такому принципу не смогут те споры, которые влияют или могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в медиации. В то же время прибегнуть к помощи специалиста можно при разрешении семейных споров, если это будет влиять на интересы и права ребенка.
Медиатором по закону может быть беспристрастное лицо с высшим образованием и профильной базовой подготовкой, которую можно получить как в Украине, так и за границей. Стать медиатором не сможет человек с непогашенной или неснятой судимостью или признанный судом ограниченно дееспособным или недееспособным.
Медиатор не сможет разглашать сведения, полученные им во время этого процесса, а также прекратить свою работу, если появятся противоречия между его личными интересами и обязанностями.
Также в случае обращения медиаторы должны не реже одного раза в год на безвозмездной основе помогать решать споры, где одной из сторон является лицо со среднемесячным доходом не выше двух прожиточных минимумов или человек с инвалидностью, получающий пенсию или пособие не выше двух прожиточных минимумов.
Совместное решение сторон медиации об урегулировании конфликта может утвердить только суд, а участие в процессе медиации не будет считаться признанием вины, исковыми требованиями или отказом от этих требований.
В начале прошлого года глава Минюста Денис Малюска прогнозировал, что применение медиации позволит разгрузить судебную систему в Украине, в частности, позволит сократить сроки рассмотрения дел.
Начиная с 2003 года, в Украине проводят эксперименты по применению медиации в судах, в частности в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Виннице и других городах. К примеру, с июня 2010 по октябрь 2011 года судьи-медиаторы окружного административного суда в Виннице провели 31 процедуру медиации , из которых в 20 случаях стороны достигли положительного результата и подписали соответствующее соглашение.
Первыми в мире медиацию на законодательном уровне ввели США еще в 1981 году в штате Калифорния, однако и до того разрешения, например, семейных и трудовых конфликтов было популярным методом в стране. В настоящее время медиация распространена во многих государствах, включая Австрию, Бельгию, Великобританию, Норвегию, Германию, Финляндию, Польшу), Австралию и Новую Зеландию.
Законопроект поддержали 238 народных депутатов, сообщили на сайте парламента.
Прибегнуть к помощи медиатора до, во время или после судебного разбирательства смогут стороны гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных и административных споров. Предусмотрена такая возможность при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым в уголовных производствах и в других сферах общественных отношений.
Разрешить по такому принципу не смогут те споры, которые влияют или могут повлиять на права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в медиации. В то же время прибегнуть к помощи специалиста можно при разрешении семейных споров, если это будет влиять на интересы и права ребенка.
Медиатором по закону может быть беспристрастное лицо с высшим образованием и профильной базовой подготовкой, которую можно получить как в Украине, так и за границей. Стать медиатором не сможет человек с непогашенной или неснятой судимостью или признанный судом ограниченно дееспособным или недееспособным.
Медиатор не сможет разглашать сведения, полученные им во время этого процесса, а также прекратить свою работу, если появятся противоречия между его личными интересами и обязанностями.
Также в случае обращения медиаторы должны не реже одного раза в год на безвозмездной основе помогать решать споры, где одной из сторон является лицо со среднемесячным доходом не выше двух прожиточных минимумов или человек с инвалидностью, получающий пенсию или пособие не выше двух прожиточных минимумов.
Совместное решение сторон медиации об урегулировании конфликта может утвердить только суд, а участие в процессе медиации не будет считаться признанием вины, исковыми требованиями или отказом от этих требований.
В начале прошлого года глава Минюста Денис Малюска прогнозировал, что применение медиации позволит разгрузить судебную систему в Украине, в частности, позволит сократить сроки рассмотрения дел.
Начиная с 2003 года, в Украине проводят эксперименты по применению медиации в судах, в частности в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Виннице и других городах. К примеру, с июня 2010 по октябрь 2011 года судьи-медиаторы окружного административного суда в Виннице провели 31 процедуру медиации , из которых в 20 случаях стороны достигли положительного результата и подписали соответствующее соглашение.
Первыми в мире медиацию на законодательном уровне ввели США еще в 1981 году в штате Калифорния, однако и до того разрешения, например, семейных и трудовых конфликтов было популярным методом в стране. В настоящее время медиация распространена во многих государствах, включая Австрию, Бельгию, Великобританию, Норвегию, Германию, Финляндию, Польшу), Австралию и Новую Зеландию.
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