Рада приняла закон о декларациях с учетом правок Зеленского

15:47 29 июня Киев, Украина

Рада приняла законопроект №4651 о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, с правками президента.

С подачи президента из закона исключили положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.



Также президент дополнил норму о том, что умышленное непредставление е-декларации карается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".