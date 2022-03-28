Рада приняла закон о декларациях с учетом правок Зеленского

Рада приняла законопроект №4651 о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, с правками президента.
С подачи президента из закона исключили положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.
Также президент дополнил норму о том, что умышленное непредставление е-декларации карается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".
Также президент дополнил норму о том, что умышленное непредставление е-декларации карается штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, словами "или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год".
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