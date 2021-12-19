Рада приняла закон, который позволит изменить процедуру предоставления админуслуг

14:03 18 Ноябрь Киев, Украина





Об этом сообщили на сайте парламента.



Закон об админпроцедуре в Украине пытались принять более 20 лет, поэтому его принятие, по словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам админуслуг и админпроцедур Ларисы Билозир , было долгожданным как со стороны граждан, так и со стороны Европейского Союза. Верховная Рада приняла закон No3475 "Об административной процедуре", который, в частности вводит правила общения гражданина с должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления.Об этом сообщили на сайте парламента.Закон об админпроцедуре в Украине пытались принять более 20 лет, поэтому его принятие, по словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам админуслуг и админпроцедур Ларисы Билозир , было долгожданным как со стороны граждан, так и со стороны Европейского Союза.

“Четкие принципы и правила общей административной процедуры в Европе – это стандарт. Без этого не может полноценно функционировать справедливое правовое государство. Даже в Хартии прав человека ЕС есть отдельная статья: "Право на надлежащую администрацию", – объясняет она.

Документ вводит правила, в частности для оформления субсидий и пенсий, выделения земельных участков под застройку, выдачи лицензий и разрешений, проведения проверок бизнеса, регистрации недвижимости и предприятий. Теперь заявителю не смогут отказать в предоставлении услуги в случае, например, ошибки в заявлении или если человек собрал неполный пакет документов.



В то же время, датой подачи заявления будут считать тот день, когда гражданин пришел с ним впервые, а если документы ошибочно подали не в ответственный орган, то их должны переслать к адресату, а не возвращать обратно.

«Если какие-либо действия органа – проверка, прекращение социальных выплат или что-либо – могут вам навредить, начинает действовать правило «ничего о вас без вас», – отмечает эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Школьный.

Документ внедряет и новое понятие заинтересованных лиц – это люди, которых прямо или косвенно касается то или иное решение органа власти, например, в случае, когда инвестор получает участок под застройку на месте парка и начинает там работы.



Сегодня люди, которые живут рядом, узнают об этом только тогда, когда строительство уже начинается. С точки зрения законопроекта об админпроцедуре, прежде чем принять решение, затрагивающее чьи-то интересы, властная структура должна по крайней мере спросить мнение людей, то есть соседей этого участка”, – говорит Билозир.



Негативные решения власти должны мотивировать, а также доступно объяснять людям, как их можно обжаловать. В то же время орган, рассматривающий жалобу, может делать это вместе с привлечением представителей общественных организаций. Их в соответствующей комиссии могут быть до трети членов.



Новый закон, как подчеркивает Школьный, будет особенно ценен тем гражданам, которые борются с несправедливостью в отношениях с органами власти.