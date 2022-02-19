Рада приняла за основу законопроект, которым планируется провести амнистию для заключенных

13:54 18 Февраль Киев, Украина





Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.



С идеей амнистировать осужденных за незначительные преступления еще в начале прошлого года выступила группа депутатов, в частности Юлия Яцик, Владимир Тимофийчук, Максим Бужанский, Мария Мезенцева и другие. Они отмечали, что законодательство позволяет Верховной Раде хотя бы каждый год принимать закон об амнистии, однако в последний раз парламент делал это еще в 2016-м.



В то же время украинские тюрьмы сталкиваются с перенаселением, из-за чего Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона No5249 об амнистии по случаю 30-летия Независимости Украины.Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.С идеей амнистировать осужденных за незначительные преступления еще в начале прошлого года выступила группа депутатов, в частности Юлия Яцик, Владимир Тимофийчук, Максим Бужанский, Мария Мезенцева и другие. Они отмечали, что законодательство позволяет Верховной Раде хотя бы каждый год принимать закон об амнистии, однако в последний раз парламент делал это еще в 2016-м.В то же время украинские тюрьмы сталкиваются с перенаселением, из-за чего заключенные вынуждены жить в плохих условиях.

"Указанный проект закона подготовлен именно с целью проявления гуманизма государства в сфере исполнения уголовных наказаний... В условиях жесткой экономии госсредств и значительного дефицита площадей в учреждениях исполнения наказаний акт амнистии позволяет разгрузить места лишения свободы и сэкономить бюджетные средства на содержание лиц в указанных учреждениях", – объясняют авторы.

По их замыслу, амнистия будет касаться:

тех, кто совершил деяния, представляющие незначительную общественную опасность;

тяжелобольных или пожилых людей;

отбывших значительную часть наказания на момент объявления амнистии.

Освободить или сократить срок наказания хотят, прежде всего, для осужденных несовершеннолетних, женщин, мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, людей, больных туберкулезом или онкологическими заболеваниями, пенсионеров и участников боевых действий.



Не попадут под действие амнистии совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, должностные лица, использовавшие свое положение для получения взяток, водители под хмельком, виновные в смертельных ДТП, те, кому смертную казнь в порядке помилования заменили на лишение свободы, приговорены к пожизненному лишению свободы, а также виновные в уголовных правонарушениях, которые уже амнистированы за последние 10 лет.