Рада приняла за основу законопроект, которым планируется провести амнистию для заключенных

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона No5249 об амнистии по случаю 30-летия Независимости Украины.
Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.
С идеей амнистировать осужденных за незначительные преступления еще в начале прошлого года выступила группа депутатов, в частности Юлия Яцик, Владимир Тимофийчук, Максим Бужанский, Мария Мезенцева и другие. Они отмечали, что законодательство позволяет Верховной Раде хотя бы каждый год принимать закон об амнистии, однако в последний раз парламент делал это еще в 2016-м.
В то же время украинские тюрьмы сталкиваются с перенаселением, из-за чего заключенные вынуждены жить в плохих условиях.
Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.
С идеей амнистировать осужденных за незначительные преступления еще в начале прошлого года выступила группа депутатов, в частности Юлия Яцик, Владимир Тимофийчук, Максим Бужанский, Мария Мезенцева и другие. Они отмечали, что законодательство позволяет Верховной Раде хотя бы каждый год принимать закон об амнистии, однако в последний раз парламент делал это еще в 2016-м.
В то же время украинские тюрьмы сталкиваются с перенаселением, из-за чего заключенные вынуждены жить в плохих условиях.
По их замыслу, амнистия будет касаться:
- тех, кто совершил деяния, представляющие незначительную общественную опасность;
- тяжелобольных или пожилых людей;
- отбывших значительную часть наказания на момент объявления амнистии.
Освободить или сократить срок наказания хотят, прежде всего, для осужденных несовершеннолетних, женщин, мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, людей, больных туберкулезом или онкологическими заболеваниями, пенсионеров и участников боевых действий.
Не попадут под действие амнистии совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, должностные лица, использовавшие свое положение для получения взяток, водители под хмельком, виновные в смертельных ДТП, те, кому смертную казнь в порядке помилования заменили на лишение свободы, приговорены к пожизненному лишению свободы, а также виновные в уголовных правонарушениях, которые уже амнистированы за последние 10 лет.
Не попадут под действие амнистии совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, должностные лица, использовавшие свое положение для получения взяток, водители под хмельком, виновные в смертельных ДТП, те, кому смертную казнь в порядке помилования заменили на лишение свободы, приговорены к пожизненному лишению свободы, а также виновные в уголовных правонарушениях, которые уже амнистированы за последние 10 лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии