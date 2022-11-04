Рада приняла правила бронирования военнообязанных во время мобилизации

14:01 04 ноября Киев, Украина

Верховная рада приняла закон 7687 о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. "За" проголосовали 290 парламентариев.



Как пояснил Железняк, закон содержит два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования:

предоставление полномочий правительства на разработку нового порядка бронирования. Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим.

разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

По словам представителя правительства в парламенте Тараса Мельничко, закон уточняет категории военнообязанных, подлежащих бронированию на период мобилизации и на военное время, а именно:

предусмотреть, что лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

установить, что порядок и критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время определяются Кабинетом Министров Украины.

Как отметил нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко, бронированию подлежат:

военнообязанные в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доказаны мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и порядке, установленным Кабинетом Министров Украины.

Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.