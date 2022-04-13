Рада приняла отставку Авакова

10:38 15 июля Киев, Украина

Депутаты ВРУ приняли отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

За такое решение проголосовал 291 народный депутат.



Сам министр не присутствовал на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о его отставке.



Депутаты 15 минут обсуждали вопрос отставки министра и озвучили позицию своих фракций относительно голосования.



Фракции "Батькивщина" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса за отставку Авакова.



Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.



Фракция "Голос" может поддержать отставку Авакова, "Батькивщина" не собирается голосовать.



Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.



Аваков возглавлял министерство внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Впервые он был назначен на должность в составе правительства, возглавляемого Арсением Яценюком (2014-2016). В дальнейшем Аваков входил в состав правительств Владимира Гройсмана (2016-2019), Алексея Гончарука (2019-2020) и Дениса Шмыгаля (2020-2021).